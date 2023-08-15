Ramos Galatasaray'a geldi mi, imza attı mı 2023? Ramos ne kadar maaş alacak? Ramos GS'ye transfer oldu mu?

Galatasaray, Sergio Ramos transferinde son aşamaya geldi. Futbol severler, Ramos Galatasaray'a geldi mi, imza attı mı 2023? Ramos ne kadar maaş alacak? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray, Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık sözleşme imzalamak istediği 37 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık kontrat istiyor. İspanyol savunmacı ayrıca maaş talebini de Galatasaray cephesine bildirdi. Ramos Galatasaray'a geldi mi, imza attı mı 2023? Ramos ne kadar maaş alacak?

RAMOS GALATASARAY'A GELDİ Mİ 2023?

Sergio Ramos bir süredir peşinde olan Galatasaray'a taleplerini iletti. 2+1 yıllık sözleşme isteyen 37 yaşındaki stoper, 5-6 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro ise imza parası istiyor.

Suudi Arabistan takımlarının da peşinde olduğu Ramos için Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıyor. İspanyol savunmacıya Avrupa'da oynama imkanı tanıyacak olan sarı-kırmızılılar, serbest statüde olan Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.

RAMOS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Sergio Ramos, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 5-6 milyon euro maaş istedi. İspanyol savunmacı ayrıca 2.5 milyon euro da imza parası istiyor.

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos García (d. 30 Mart 1986; Camas, Sevilla) stoper mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur. 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı.

Millî takım kariyeri

İspanya ile ilk maçına 30 Mart 2005 tarihinde, Sırbistan-Karadağ maçına çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İspanya adına ilk golünü ise 13 Ekim 2007 tarihinde, Danimarka ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

29 Haziran 2008 tarihinde, İspanya 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu.

11 Temmuz 2010 tarihinde, İspanya 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile finale kaldı. Ramos bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 1-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nı İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2012 tarihinde, İspanya 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında İtalya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 4-0 İspanya galibiyeti ile bitti ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasını İspanya kazanmış oldu.

1 Temmuz 2013 tarihinde, İspanya FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Brezilya ile finale kaldı. Ramos bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 3-0 Brezilya galibiyeti ile bitti ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'nu Brezilya kazanmış oldu.

23 Şubat 2023 tarihinde milli takımı bıraktığını açıkladı.

Başarıları

Kulüp

Real Madrid

La Liga (5): 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20

Copa del Rey (2): 2010-11, 2013-14

Supercopa de España (4): 2008-09, 2012-13, 2017-18, 2019-20

UEFA Şampiyonlar Ligi (4): 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-2018

UEFA Süper Kupası (3): 2014 2016 2017

Millî takım

İspanya