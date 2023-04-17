Rammus53 öldü mü? sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yayıncılarından olan İslam Ekşi, sosyal platformda Rammus53 adıyla tanınıyor. Sosyal medyada tanınan isim hakkında ise Rammus53 öldü mü? Rammus53 yaşıyor mu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

12 Kasım 2015'te ilk oyun videosu da League of Legends oynama videosunu yayınlanan ve sosyal medyada sevilen isim olan İslam Ekşi Rammus53 hakkında merak edilenler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Rammus53 öldü mü? Rammus53 yaşıyor mu? Detaylar haberimizde.

RAMMUS53 ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada bilinen isimlerden olan Rammus53 kullanıcı adına sahip olan İslam Ekşi hakkında çıkan öldü iddiaları asılsızdır. Rammus53 kullanıcı isimli İslam Ekşi sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

RAMMUS53 KİMDİR?

Rammus53 adı ile bilinen İslam Ekşioğlu kimdir, mesleği, ilk oyun videosu, memleketi neresidir detayları haberimizde. 25 yaşındaki genç Nonolive yayıncısı geçirmiş olduğu bir kaza sebebi ile gözünün tekinde yüzde doksan görme kaybı oluşmuştur.

Eğitim hayatını kısa kesen Rammus53, liseyi bitirdikten sonra hemen iş hayatına atılmıştır ve farklı işlerde görev almıştır. Fakat hayatında daha farklı şeyler yapmak isteyen İslam Ekşioğlu, Twitch adlı canlı yayın platformunu keşfedip bu işte atılmıştır. Twitch'te popülarite kazanan genç yayıncı geçtiğimiz sene Twitch platformundan banlamış ve yayın hayatına Nonolive'dan devam etmektedir. Rammus53 YouTube'a attığı ilk video hangisidir sorusu soracak olursanız, Boks makinesine 999 vurma videosudur. 12 Kasım 2015'te ilk oyun videosu da League of Legends oynama videosu olmuştur. İslam Ekşioğlu 11 Mart 1995 sesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve kendisi Rizelidir fakat İstanbulda ikagetgah etmektedir.