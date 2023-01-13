İstanbul'un en büyüğü, Avrupa'nınsa sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Rami Kütüphanesi'ne gitmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar kütüphanenin nerede yer aldığını merak ediyor. Peki, Rami Kütüphanesi nerede? Hangi il ve ilçede bulunuyor? Rami kütüphanesine nasıl gidilir, metrobüs, otobüs, tramvay ulaşımı var mı? İşte detaylar...

İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi bugün açıldı. Rami Kütüphanesi haftanın her günü, 7/24 saat olarak gençlere hizmet verecektir. Peki, Rami Kütüphanesi nerede? Hangi il ve ilçede bulunuyor? Rami kütüphanesine nasıl gidilir, metrobüs, otobüs, tramvay ulaşımı var mı? Rami Kütüphanesi hangi ilçede? Rami Kütüphanesi İstanbul'da mı? Rami Kütüphanesine nasıl gidilir, ulaşımı kolay mı? Rami Kütüphanesi ücretsiz mi, paralı mı? İşte ayrıntılar...

RAMİ KÜTÜPHANESİ AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un en büyüğü, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, kütüphanenin zaman içinde artmakla birlikte ilk etapta 2 milyon kitapla haftanın her günü 24 saat olarak gençlere hizmet edeceğini açıkladı.

RAMİ KÜTÜPHANESİ NEREDE?

Rami Kütüphanesi İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunmaktadır. Rami Kütüphanesi, Rami Kışlası'nın restore edilerek kütüphane dönüştürülmesiyle hizmet veren kütüphanedir.

RAMİ KÜTÜPHANESİ HARİTADAKİ YERİ

Rami Kütüphanesi'nin haritadaki yerleri aşağıdaki gibidir:

RAMİ KÜTÜPHANESİNE NASIL GİDİLİR?

336E-37E-38E-38Z-50B-86V-88A otobüs hatları Rami Kütüphanesi yakınından geçmektedir. M1A-M1B metrosu da aynı şekilde bu kütüphanenin yakınlarından geçiyor. T4 tramay hattı da kütüphanenin yakınlarından geçmektedir.

RAMİ KÜTÜPHANESİNDE HANGİ KÜTÜPHANELER OLACAK?

Atatürk İhtisas Kütüphanesi

Atatürk İhtisas Kütüphanesi koleksiyonu; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk dili ve kültürüyle ilgili eserleri ile bu konularda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan binlerce eserden oluşmakta ve her geçen gün genişlemeye devam etmektedir.

Yazma Eserler Kütüphanesi

Kadim bilginin yeni araştırmalarda kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Yazma Eserler Kütüphanesi, el yazması eserleri okuyucular ve araştırmacılarla buluşturmaktadır. Koleksiyonda tarih, coğrafya, edebiyat, tıp, astronomi, mantık, musiki ve İslami ilimler gibi pek çok kategorideki el yazması bulunmaktadır. Ayrıca kütüphane bünyesinde faaliyet gösteren biyoloji ve kimya laboratuvarlarında yapılan ölçümlerle yazma eserler tarihlenmekte, korunma ve onarılma süreçleri gerçekleştirilmektedir.

Şifahane'de Geçmişin Kaynakları Geleceğe Taşınıyor

Rami Kütüphanesi bünyesinde kurulan Şifahane'de kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matbu eserlerin onarımları gerçekleştirilmektedir. Kitapların bozulma durumu kütüphane bünyesindeki laboratuvarda yapılan çalışmalarla incelenip tespit edilerek en az müdahale ile restorasyon çalışması uzmanlar tarafından özenle tamamlanmaktadır.

Şifahane'de bakım gören eserler uygun koşullarda depolama alanlarında muhafaza edilmekte ve düzenli olarak bakımları yapılmaktadır. Özel bir mimari tasarımla inşa edilen Şifahane'de yapılan kitap restorasyonu çalışmaları, kütüphane ziyaretçileri tarafından da eş zamanlı olarak izlenebilmektedir.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi

Rami Kütüphanesi, sahip olduğu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile aileler ve çocuklar için çeşitli aktiviteler ve geniş bir koleksiyon sunmaktadır. 0-3 yaş arası bebek ve 3-6 yaş arası çocuklar için hizmet veren kütüphanede çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacak özel koleksiyonlar bulunmaktadır.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde, okuma atölyelerinden boyama etkinliklerine kadar çocuklarla kütüphane ve kitapların buluşmasını sağlayacak, ailelerin çocukları ile kaliteli vakit geçirmesine olanak tanıyacak etkinlikler de düzenlenmektedir.

Gençlik Kütüphanesi

Ortaokul ve lise öğrencilerine özel tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi, öğrencilerin öğrenim yaşamında ihtiyaç duyabileceği kaynaklardan oluşan özel koleksiyonu ve rahat çalışma ortamıyla okul yaşamı ve sınav süreçlerinde gençlere destek vermektedir. Liselere Giriş Sınavı (LGS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) hazırlanan gençlerin her türlü başvuru kaynağını kolayca bulabileceği Gençlik Kütüphanesi bünyesinde tercih dönemlerine özel seminerler de düzenlenmektedir.

Yetişkin Kütüphanesi

Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans-doktora) öğrencilerinin, akademisyenlerin, araştırmacıların başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi haftanın her günü 24 saat açık olan okuma ve çalışma salonlarıyla rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. Yetişkin Kütüphanesi, geniş koleksiyonuyla yeni beceriler öğrenmenize ve farklı alanlardan bilgiler edinmenize yardımcı olmaktadır.

İhtisas Kütüphaneleri

Rami Kütüphanesi, dünyanın önde gelen kütüphanelerinde uygulanan ve kaynakları temalarına göre sınıflandıran Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'ne göre düzenlenmiş 10 ayrı İhtisas Kütüphanesine sahiptir. İhtisas Kütüphanelerinde akademik araştırmalarınızı gerçekleştirebilir, geniş koleksiyonlardan yararlanarak ikincil kaynaklara erişebilir ve çalışmanızı genişletebilirsiniz. İhtisas Kütüphaneleri meraklı kullanıcılardan ciddi araştırmacıların disiplinlerarası ihtiyaçlarına kadar çeşitli ihtiyaçlara çözüm sunan bir koleksiyona sahiptir.