İlk kez III. Mustafa döneminde yaptırılan Rami Kışlası'nın tarihi merak konusu oldu. Rami Kışlası İstanbul'un hangi yakasında yer aldığı araştırılmakta. Peki, Rami Kışlası nerede? Rami Kışlası tarihi nedir? Rami Kışlası nasıl gidilir? İşte detaylar...

Geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapı olan Rami Kışlası, Eyüp –Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla " Rami Çiftliği Kışlası " ilk kez III. Mustafa döneminde ( 1757–1774 ) yaptırılmıştır. Rami Kışlası'nın nerede yer aldığı merak konusu oldu. Rami Kışlası İstanbul'un hangi yakasında yer aldığı araştırılmakta. Peki, Rami Kışlası nerede? Rami Kışlası tarihi nedir? Rami Kışlası nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

RAMİ KIŞLASI TARİHİ NEDİR?

2. Mahmut döneminde, 1828-1829 yıllarında yenilendi ve büyütüldü. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran 2. Mahmut, yeni kurduğu orduya 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammedin, Allahın yardımını görmüş askerleri) adını verdi. Levent'deki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami Kışlası'na yerleştirildi.1836–1837' de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası'nda bulunan Mekteb-i Harbiye'ye taşınınca kışla " Fünun-ı Harbiye-i Mansure " adıyla anılmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası, 1980'li yılların başında Genelkurmay tarafından dinlenme ve istirahat alanı yapılmak şartı ile İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Kışlanın içindeki 1. Ordu askerleri, İstanbul dışında yeni inşa edilen kışlalara taşınarak, Rami Kışlası boşaltıldı ve kullanıma hazır bir durumda, boş olarak belediyeye teslim edildi.

RAMİ KIŞLASI NEREDE?

Rami Kışlası,İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer almaktadır.