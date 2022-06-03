Rambo Sönmez Yıkılmaz kim? Sönmez Yıkılmaz neden öldü? Sönmez Yıkılmaz filmleri! - Haberler

Türk sinemasının Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz ile birçok dizi ve filmde rol alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçimden bir parça koptu" ifadelerini kullandı. Üzücü haber sonrası Rambo Sönmez Yıkılmaz kim? Sönmez Yıkılmaz neden öldü? Sönmez Yıkılmaz filmleri, merak edildi.

RAMBO SÖNMEZ YIKILMAZ KİM?

Yıkılmaz'ın cenazesinin bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Vefat haberini alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı acıyı anlattı. Yıkılmaz ile çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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