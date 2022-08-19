Rambo: Son Kan konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?

Rambo: Son Kan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Sylvester Stallone, Paz Vegave Sergio Peris-Mencheta gibi oyuncuların oynadığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler? Rambo: Son Kan konusu nedir?

Sylvester Stallone, Paz Vegave Sergio Peris-Mencheta gibi oyuncuların oynadığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler? Rambo: Son Kan konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAMBO SON KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Burma'daki olaylardan on bir yıl sonra, Vietnam Savaşı gazisi John Rambo, eski arkadaşı Maria Beltran ve onun torunu Gabriela ile birlikte Bowie, Arizona'da bulunan merhum babasının at çiftliğinde yaşamaktadır. Gabriela, Rambo'ya arkadaşı Gizelle'nin kendisinin biyolojik babası Manuel'i Meksika'da bulduğunu söyler. Hem Rambo hem de Maria ona Meksika'ya gitmemesini söyler. Gabriela'nın amacı, oraya giderek babası Manuel'in onu ve annesini yıllar önce neden terk ettiğini sormaktır. Gabriela gizlice arabasına binerek Meksika'ya gider ve orada arkadaşı Gizelle, Gabriela'yı Manuel'in kaldığı daireye götürür. Babası Manuel'i bulur fakat babası Gabriela'ya ölen annesini ve kendisini hiç sevmediğini ve istemediğini soğuk bir şekilde söyler.

RAMBO SON KAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Paz Vega

Sergio Peris-Mencheta

Adriana Barraza

Yvette Monreal

Genie Kim

Joaquín Cosío

Oscar Jaenada