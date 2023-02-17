Rambo:Son Kan filminin sonunda ne oluyor? Rambo filmi nasıl bitiyor? Rambo final sahnesi İZLE!

Rambo:Son Kan, Adrian Grunberg'ın yönettiği Rambo serisinin beşinci filmidir. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Rambo filminin final sahnesi araştırılıyor. Rambo filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Rambo:Son Kan filminin sonunda ne oluyor? Rambo filmi nasıl bitiyor? İşte, Rambo final sahnesi!

RAMBO KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2015 yılında, Sylvester Stallone ve Rambo karakterinin yaratıcısı David Morrell, Rambo V filmi için hikâyeyi yeniden geliştirdi; Stallone, senaristten "gerçekten duygusal, güçlü bir hikaye" olarak tanımladığı karakter için "duygulu bir yolculuk" istedi. Stallone bu fikri yapımcılara sundu, ancak onlar bunun yerine insan kaçakçılığı hikâyesine devam etmek istediler. Bu yüzden Stallone ve Morrell bu fikri desteklememelerine neden oldu. 2016'da Stallone, Rambo V'nin artık üretimde olmadığını açıkladı.

RAMBO OYUNCU KADROSU!

Sylvester Stallone: John J. Rambo

Paz Vega: Carmen Delgado

Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

Adriana Barraza: Maria Beltran

Yvette Monreal: Gabrielle

Genie Kim: Yenah Han

Joaquín Cosío

Óscar Jaenada: Victor Martinez

Louis Mandylor: Sheriff

Sheila Shah: Alejandra

Díana Bermudez: Juanita

Jessica Madsen

Dimitri Vegas

RAMBO:SON KAN FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Kendisini takip eden gizemli kadın Carmen, Rambo'yu evine götürür. Dört gün sonra tamamen iyileşene kadar onunla ilgilenir. Bu arada, Gabriela sürekli olarak eroin ile dozlanır ve tekrar tekrar tecavüze uğramak üzere satılır. Carmen, Rambo'ya kız kardeşini kaçıran ve öldüren Martinez kardeşleri araştıran bağımsız bir gazeteci olduğunu söyler. Rambo iyileştikten sonra genelevlerden birine baskın düzenler ve uyuşturulmuş bir şekilde olan Gabriela'yı bulana kadar birkaç adamı öldürür. Rambo Gabriela'yı alıp kamyonetiyle eve dönerken, Gabriela'ya ona on yıl boyunca umut verdiği için teşekkür eder, ancak Gabriela verilen aşırı doz uyuşturucu yüzünden yolda ölür. Öfkelenen Rambo, Maria'yı çiftlikten uzaklaştırır ve çiftliği Kartelle yüzleşmek için tuzaklarla donatır ve daha sonra, Victor'u bulmak için Carmen'den yardım istemek amacıyla Meksika'ya geri döner. Carmen başlangıçta yardım etmeyi reddeder ve Rambo'ya intikamın hiçbir şeyi çözmeyeceğini söyler, ancak Rambo onun kederine ve hayal kırıklıklarına seslendikten sonra ikna olur.

İçinde büyük bir öfke ve nefret ile dolan Rambo, Victor'un evine baskın düzenler, birkaç korumayı öldürür ve Victor'un başını keser. Bunu gören ve öfkelenen abisi Hugo, misilleme olarak, kalabalık bir tetikçi grubu ile Rambo'nun çiftliğine gelirler ve burada her biri hileli tuzakların kurbanı olurlar. Hugo'yu en sona saklayan Rambo, onu attığı oklarla sakatlar. Yaralı şekilde çaresizce bekleyen Hugo'nun yanına giden Rambo, elindeki bıçakla Hugo'nun göğüs kafesini yarar ve kalbini söker. Sonrasında, Rambo babasının evinin verandasında oturur, savaşmaya devam etmeye ve sevdiklerinin anılarını canlı tutmaya yemin eder. Ekranda oyuncu isimlerinin gösterilirken, Rambo'nun atını eyerleyip gün batımına doğru sürdüğü, daha önceki beş filminin tümünden flashback sahneleri gösterilir.