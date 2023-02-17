Rambo:Son Kan filminin konusu nedir? Rambo oyuncu kadrosu! Rambo:Son Kan kaç yılında, nerede çekildi?

Rambo:Son Kan, Adrian Grunberg'ın yönettiği Rambo serisinin beşinci filmidir. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Rambo:Son Kan filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Rambo:Son Kan filminin konusu nedir? Rambo oyuncuları kimler? Rambo:Son Kan kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

RAMBO: SON KAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Burma'daki olaylardan on bir yıl sonra, Vietnam Savaşı gazisi John Rambo, eski arkadaşı Maria Beltran ve onun torunu Gabriela ile birlikte Bowie, Arizona'da bulunan merhum babasının at çiftliğinde yaşamaktadır. Gabriela, Rambo'ya arkadaşı Gizelle'nin kendisinin biyolojik babası Manuel'i Meksika'da bulduğunu söyler. Hem Rambo hem de Maria ona Meksika'ya gitmemesini söyler. Gabriela'nın amacı, oraya giderek babası Manuel'in onu ve annesini yıllar önce neden terk ettiğini sormaktır. Gabriela gizlice arabasına binerek Meksika'ya gider ve orada arkadaşı Gizelle, Gabriela'yı Manuel'in kaldığı daireye götürür. Babası Manuel'i bulur fakat babası Gabriela'ya ölen annesini ve kendisini hiç sevmediğini ve istemediğini soğuk bir şekilde söyler.

Gizelle, kalbi kırılan arkadaşı Gabriela'yı yakındaki bir gece kulübüne götürür; burada Gabriela, Meksikalı bir kartelinin adamları tarafından içeceğine ilaç atılarak uyuşturulur ve kaçırılır. Arkadaşı Gizelle'in amacı Gabriela'yı bu kartele satmaktır. Bu arada Maria, Rambo'ya Gabriela'nın Meksika'da kaybolduğunu bildirir. Rambo hemen Meksika'ya gider ve hem Manuel hem de Gizelle'i Gabriela'nın nerede olduğu hakkında sorguya çeker. Gizelle, Rambo tarafından tehdit edildikten sonra, gönülsüzce Rambo'yu Gabriela'nın en son görüldüğü kulübe götürür ve Gabriela ile en son konuşan El Flaco ile yüzleşir. Bu arada gizemli bir kadın olan Carmen Delgado, Rambo'yu takip eder. El Flaco Ramboyu Gabriela'nın bulunduğu yere götürür. Rambo, Hugo ve Victor Martinez isimli acımasız kardeşler tarafından yönetilen kartel tarafından hemen karşı karşıya gelir. Kardeşler onlarca adamına Ramboyu feci şekilde linç edercesine dövdürtürler. Rambo'nun yaşadığı çiftliğinin konumunu belirten araba ehliyetini ve Victor'un elinde bulunan Gabriela'nın bir fotoğrafını alırlar. Kartel, Rambo'nun kendilerini bulmaya cüret etmesi nedeniyle Gabriela'ya daha fazla kötü davranmaya yemin ederler.

RAMBO OYUNCU KADROSU!

Sylvester Stallone: John J. Rambo

Paz Vega: Carmen Delgado

Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

Adriana Barraza: Maria Beltran

Yvette Monreal: Gabrielle

Genie Kim: Yenah Han

Joaquín Cosío

Óscar Jaenada: Victor Martinez

Louis Mandylor: Sheriff

Sheila Shah: Alejandra

Díana Bermudez: Juanita

Jessica Madsen

Dimitri Vegas

RAMBO KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında, Sylvester Stallone ve Rambo karakterinin yaratıcısı David Morrell, Rambo V filmi için hikâyeyi yeniden geliştirdi; Stallone, senaristten "gerçekten duygusal, güçlü bir hikaye" olarak tanımladığı karakter için "duygulu bir yolculuk" istedi. Stallone bu fikri yapımcılara sundu, ancak onlar bunun yerine insan kaçakçılığı hikâyesine devam etmek istediler. Bu yüzden Stallone ve Morrell bu fikri desteklememelerine neden oldu. 2016'da Stallone, Rambo V'nin artık üretimde olmadığını açıkladı.