Rambo Okan öldü mü? Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. Peki, Rambo Okan öldü mü? Rambo Okan'a ne oldu? Rambo Okan kimdir? İşte detaylar...

RAMBO OKAN ÖLDÜ MÜ?



Önceki gün Trabzon'a gideceğini sosyal medya hesabından paylaştığı otobüs biletiyle duyuran Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın çıkan arbede sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.

İşte sosyal medyada paylaşılan o bilet;

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.

RAMBO OKAN KİMDİR?

1967 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştu.

TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üçüncü kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler bu sefer bayrağı kesti. Güler daha önce 2 kez başarısız olup, köprüde intihar girişiminde bulunmuştu.

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, o anları bir de videoya aldı.

İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.