Rambo Okan kimdir? Rambo Okan ne yaptı?

Rambo Okan lakablı Fenerbahçe fanatiği Okan Güler, vukuatlarıyla haber olmaya devam ediyor. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası röportaj sırasında Abdürrahim Albayrak'a saldırarak spor dünyasında gündem olmuştu. Peki Rambo Okan kimdir?

RAMBO OKAN KİMDİR?

1967 yılında dünyaya geldi. Gerçek adı Okan Güler'dir. Galatasaray Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe bayrağı dikerek adını duyurmuştu. Halk arasında akli dengesinin yerine olmadığı iddia edilmektedir.

RAMBO OKAN'IN VUKUATLARI

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler (28), Beyoğlu'nda inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu sürdüren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı. Bayrağı sık sık öpen güler, ülkesi için her şeyini feda edebileceğini söyledi. Okan Güler, sabah gazeteyi açtığında Aktuna'ya yapılan saldırıyı okuyunca çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)

TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üçüncü kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler bu sefer bayrağı kesti. Güler daha önce 2 kez başarısız olup, köprüde intihar girişiminde bulunmuştu.

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, o anları bir de videoya aldı.

İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

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