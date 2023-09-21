Rambo 4 filmi oyuncuları kim? Rambo 4 filmi konusu, oyuncuları ve Rambo 4 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Rambo 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rambo 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Rambo 4 konusu nedir, Rambo 4 oyuncuları kimler ve Rambo 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RAMBO 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Burma'daki Safran Devrimi'nin siyasi protestolarının ortasında, acımasız Devlet Barış ve Kalkınma Konseyi subayı Binbaşı Pa Tee Tint, Burma cunta ordusu güçlerini korkutmak amacıyla küçük köyleri yağmalamada liderlik etmektedir. Askerleri sadistçe masumları katleder, ordusuna alınmaları için genç erkekleri kaçırır ve seks kölesi olarak tecavüze uğramak üzere kadınları rehin alır.

Bu arada, Afganistan'daki olaylardan 20 yıl sonra, Vietnam Savaşı gazisi John Rambo artık yaşlanmıştır ve Tayland'da Burma sınırına yakın bir yerde yaşamaktadır. Rambo burada yılan avcısı olarak ve tekne gezileri sağlayarak yetersiz bir yaşam sürmektedir. Rambo Yalnız ve sakin, hayatını nehirde yılan yakalayıp satarak sürdürmektedir, 20 yıldır savaştan uzak durmaktadır. Colorado'dan Sarah ve Michael Bennett önderliğindeki bir grup misyoner, köylere tıbbi yardım yapmak için Burma'ya gelmişlerdir. Rambo'dan karayolları mayın döşenmiş olduğu için onları nehirden geçirip köylere ulaştırmasını isterler. Rambo başta reddetse de en sonunda kabul eder ve nehir geçişi başlar. Yolda bir ara nehir korsanlarına rastlarlar, korsanlar para ve Sarah'ı isterler. Rambo korsanlarla konuşup anlaşmaya çalışır, başarısız olur ve bir korsanın silahını kullanarak hepsini öldürür. Grubu kurtarmış olsa da misyonerler çok rahatsız olurlar ve yolun geri kalanına Yalnız devam ederler. Bir hafta sonra, bir rahip Rambo'yu bulur ve grubun kaybolduğunu, elçiliğin yardım edemediğini, bu yüzden de paralı askerler tuttuğunu anlatır. Rambo'dan istediği ise askerleri nehirden geçirmesidir. Hedeflerine vardıklarında Rambo da onlarla gelmek ister ama kimse onun kim olduğunu bilmediği için askerlerin lideri onu başlarından savar. Bir grup Burma askerinin yakaladıkları köylüleri mayın dolu bir su birikintisinden silah zoruyla geçirdiğini gören paralı askerler ne yapmaları gerektiğine karar veremezler. Çünkü sayıca az olan paralı askerler siper alır ve rehinelerini avlarken çaresizce izlerler. Bu sırada köylüler mayına basmadan karşıya ulaşmışlardır. Burma askerleri onları vuracakken, Rambo ortaya çıkar ve hepsini oklayarak öldürür. Köylüleri kurtardıktan sonra, paralı askerlerin lideri Rambo'ya kızarak onu kovmaya çalışır. Rambo ise ona okunu çeker ve "Hiçbişey için yaşa ya da bir amaç uğuruna öl. karar sizin." laflarını söyler. Paralı askerler seçim yaparlar: Rambo ile birlikte misyonerleri bulup kurtaracaklardır. Rambo paralı asker ekibine katılır ve hayatta kalan rehineleri gizlice kurtarıp gecenin karanlığında Tint'in kampına giderler.

Ertesi sabah, Tint ve askerleri onları takip eder. Rambo, ordunun bir bölümünü uyuyan bir İngiliz Tallboy bombasını harekete geçirir ve onları öldürür. Sonunda Tint'in askerleri, paralı askerlerin keskin nişancısı Rambo, Sarah ve School Boy dışında herkesi yakalamayı başarır. Tint, paralı askerleri infaz etmeden önce, Rambo cipe monte edilmiş bir makineli tüfekle sürpriz bir saldırı başlatır ve Tint'in adamlarını katletmeye başlayarak paralı askerlerin kaçmasına ve onlarla çatışmaya girmesine izin verir. Myint liderliğindeki Karen isyancıları gelir ve savaşa katılır, Tint'in askerlerini yok etmeye yardımcı olur. Mağlup olan Tint kaçmaya çalışır, ancak Rambo onu yakalar ve palasıyla onu deşer.

Bir süre sonra Rambo, babasını Bowie, Arizona'daki evinde ziyaret etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne döner.

RAMBO 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Sylvester Stallone (John J. Rambo)

• Julie Benz (Sarah Miller)

• Graham McTavish (Lewis-Paralı Asker)

• Reynaldo Gallegos (Diaz-Paralı Asker)

• Jake La Botz (Reese-Paralı Asker)

• Paul Schulze (Michael Burnett)

• Maung Maung Khin .... Tint

• Tim Kang .... En-Joo

• Cameron Pearson .... Jeff - Misyoner #4

• Thomas Peterson .... Dişçi - Misyoner #2

• Tony Skarberg .... Videocu - Misyoner #3

• James With .... Preacher - Misyoner #5

• Kasikorn Niyompattana .... Yılan Avcısı #2

• Shaliew 'Lek' Bamrungbun .... Yılan Avcısı #1

• Supakorn Kitsuwon .... Myint

• Aung Aay Noi .... Teğmen Aye

• Ken Howard .... Rev. Arthur Marsh

• Aung Theng .... Korsan Lideri

• Pornpop 'Tor' Kampusiri .... Yılan Köyünün sahibi

• Wasawat Panyarat .... Yılan köyü MC

• Kammul Kawtep .... Yılan Köyünün genci