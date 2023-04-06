İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı? Sorusu, günler geçtikçe birçok Müslüman başta olmak üzere araştırılıyor. Peki, Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Ramazan kaç gün sonra bitecek?

Oruç, namaz ve diğer ibadetleri yerine getirirken bir yandan da Ramazan ayı günleri geçmeye devam etmekte. Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu ay, birçok Müslüman tarafından heyecanla kutlanırken aynı zamanda ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Günler ilerledikçe Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı? Sorusu da birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Ramazan kaç gün sonra bitecek?

RAMAZANIN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

6 Nisan tarihi itibariyle Ramazan ayının bitmesine ve Ramazan Bayramının başlamasına 14 gün bulunmakta. 14 Gün sonra Ramazan bayramı 21 Nisan, Cuma gününe tekabül etmektedir Ve Ramazan ayı son bulmaktadır. Ayrıca Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak da bilinmektedir.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor.