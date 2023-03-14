Ramazana kaç gün kaldı? 2023 Ramazan ne zaman başlıyor?

İslamiyet'te önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde aynı günde farklı saatlerde oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayından sonra ise bayram ile bu ayın bitişi kutlanır. Vatandaşlar Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak etme başladı. Peki, Ramazana kaç gün kaldı? 2023 Ramazan ne zaman başlıyor?