Ramazan ayına az zaman kala vatandaşlar Ramazan pidesi fiyatlarını merak etti. Vatandaşlar arama motorlarında Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL 2023? Ramazan pidesi ne kadar olacak İstanbul, Ankara, İzmir? sorularını araştırdı.

Müslüman alemi perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının heyecanını yaşarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu. Merak edilenler arasında ise Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL 2023? Ramazan pidesi ne kadar olacak İstanbul, Ankara, İzmir? soruları yer aldı. İşte 2023 yılı Ramazan pidesi fiyatları!

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

Ramazan ayının başlamasına 3 gün kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatını açıkladı. Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını söyledi. Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI DEĞİŞECEK Mİ?

Ekmeğe zam gelip gelmeyeceği hakkında da değerlendirmede bulunan Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde. Ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor." dedi.