Ramazan pidesi kaç TL oldu? Pide kaç TL 2023?

Ramazan ayının başlamasına 3 gün kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatını açıkladı. Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını söyledi. Ramazan pidesi kaç TL oldu?

BU SENE RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLDU?

Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Ordu ilinde 10 liradır, Rize'de 300 gr pide 10 lira, Tekirdağ 310 gr 10 lira, Bursa'da 10.50 lira, Kocaeli'de 310 gr pide 10 lira olduğunda kg 32.25'e geliyor. Her ildeki odaklarımız kendi maliyet hesabını yaparak tarifesini almış oluyor. Tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.