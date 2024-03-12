RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024! Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? İl il Ramazan pidesi fiyatları...

Fırıncılar Odaları, gramajına ve bulunduğu şehre göre Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. Her ilde gramajına göre değişiklik gösteren pide fiyatları Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri. Vatandaşlar, kendi illerinde Ramazan pidesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024! Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il Ramazan pidesi fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

2024 Ramazanı için, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Ancak, diğer illerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir. Fırıncılar Odaları, gramajına ve bulunduğu şehre göre Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 250 gram pidenin fiyatı 15 TL olarak tespit edilirken, diğer illerde bu fiyatlar değişebilir. Her ilin Fırıncılar Odası, kendi bölgesine özgü Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. İllere göre Ramazan pidesi fiyatları, gramajına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'ye satılırken, diğer illerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılının Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, pidenin kilogram fiyatı 60 lira olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de ise 300 gram pide 18 lira olacak. Ayrıca, 330 gram pide 20 lira veya 500 gram pide 30 lira olarak üretilebilecek. Bu fiyatlar, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ve tüketicilere çeşitli seçenekler sunacak şekilde belirlendi.

İL İL PİDE FİYATLARI

Bursa'da 330 gram Ramazan pidesi, 20 liradan satılacak. Aydın'da ise 250 gram Ramazan pidesi, 15 TL'den tüketicilere sunulacak. Trabzon'da, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan Pidesi 30 TL, yumurtasız ve susamsız olanı ise 28 TL olarak belirlendi. Samsun'da Ramazan pidesi fiyatı bu yıl 20 TL olarak belirlendi. Kütahya'da ise 440 gram pide 25 TL olarak tüketicilere sunulacak. Bu fiyatlar, Ramazan boyunca geçerli olacak ve tüketicilere çeşitli seçenekler sunacak şekilde belirlendi.