Ramazan ayı için mutfak alışverişi yapacak olan vatandaşlar, 2022 Ramazan paketi fiyatları kaç TL olduğunu araştırıyor. Bu sene Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar olacağını açıkladı. Her bütçeye uygun olan Ramazan paketleri kaç lira olduğu belirlendi. Ramazan paketi fiyatları ne kadar? Ramazan paketinin içinde neler olmalı? Ramazan kolisi kaç TL? Ramazan kolisinin içinde neler var? Detaylar haberimizdedir…

2022 RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?

Geçen sene Ramazan paketi fiyatları ortalama 160 TL olurken 2022 Ramazan kolisi fiyatı ortalama 230 TL olduğu belirlendi. Ancak fiyatlar marketten markette göre değişiklik gösterebiliyor.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ

Migros Ramazan Bereket Paketi 99,90 TL

Migros Ramazan Lezzet Paketi 169,90 TL

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 269,90 TL

A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ

A101 Ramazan kolisi geçtiğimiz yıl 119,50 TL idi. Bu sene için henüz fiyat listesini açıklamadı.

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ

BİM 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatlarını açıklamadı.

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ

Carrefoursa klasik ramazan kolisi: 109.90 TL

Carrefoursa süper ramazan kolisi: 179.90 TL

Carrefoursa mega ramazan kolisi: 229,90 TL

Carrefoursa lüks ramazan kolisi: 289.90 TL

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ

ŞOK 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatını 114,90 TL olarak açıkladı.

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