Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi!

Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Merak edilmekte ve araştırılmakta. 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu oldu.2024 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizde yer alan 2024 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihlerine göz atabilirsiniz. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

Aşure günü – 16 Temmuz Salı

Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi