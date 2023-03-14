On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Mart ayının gelmesiyle Ramazanın ne zaman olacağı ve ne zaman oruca başlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan kolisi kimlere verilir? Ramazan kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. "Ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından gözler on iki ayın sultanı olan Müslüman alemi için önemli ayladan biri olan Ramazan ayına çevrildi. Vatandaşlar Ramazanın ne zaman başlayacağını veRamazan kolisinin kimlere verildiğini merak ediyorlar. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan kolisi kimlere verilir? Ramazan kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek

RAMAZAN KOLİSİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan kolisi verilmesinde öncelik, ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, fakirlere, yaşlılara, öğrencilere, engellilere ve diğer dezavantajlı gruplara verilir. Ramazan kolisi yardımı sadece Müslümanlar arasında değil, herhangi bir dini veya etnik gruba ayrım yapmadan, ihtiyaç sahibi olan herkese verilebilir.

RAMAZAN KOLİSİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPIILIR?

Ramazan kolisi yardımı başvurusu için Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin web siteleri üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulmalıdır. E-Devlet kapısı üzerinden erzak kolisi başvurusu yapmak için, kişilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklaması gerekmektedir. Başvuru formunda, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler de istenmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar tarafından başvurular incelenir ve uygun görülen kişilere erzak kolisi dağıtımı yapılır.