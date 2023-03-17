On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Vatandaşların Ramazan ayına dair araştırmalarımda hız kazandı. Konuya dair açıklama Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayram tatili kaç gün? Orucun insanlar için önemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ramazan Ayı hangi gün, ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorgulamaları mübarek aya yaklaşmışken Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Konuya dair açıklama Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayram tatili kaç gün? Orucun insanlar için önemi nedir? Oruç tutulmanın ihsanlara ve topluma faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk oruç 23 Mart 2023 olmakla beraber, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 tarihi olacaktır. Son oruç günü 20 Nisan 2023 arife sona erdiğinde, ertesi sabah ülkede tatlı bir telaş söz konusu olacaktır. Ramazan Bayramı tatili 2023 senesinde cumadan pazara dek 3 gün sürecektir.

ORUCUN İNSANLAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç aç kalmaktan ziyade, belli bir sorumluluk almak ve nefsi terbiye etmek demektir. Oruç tutmanın bilincinde olan kişiler, olaylara karşı daha yumuşak ve daha anlayışlı bir şekilde yaklaşmaktadır. Ayrıca nefsi terbiye ettiği için insan ahlakını da güzelleştirir. Oruç tutmak insanları kötülüklerden kalkan gibi korur.

ORUC TUTUMANIN İNSANLARA VE TOPLUMA FAYDALARI NELERDİR?

Kutsal bir gün olarak oruç tutumanın manevi faydaları olduca fazladır. Oruç tutunanın insanlara sağladığı faydalar şu şekilde: