Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili ne kadar olacak?

Kamuoyunda On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına geri sayım başladı. İslam alemi için kutsal aylardan biri olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İslam dünyası için önemli olan rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı adım adım yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini ve Ramazan bayramı tarihlerini araştırıyorlar. Peki, Ramazan ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram tatili ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

RAMAZN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Buna göre Müslümanlar ilk orucunu tutmak için 22 Mart Çarşamba günü gece yarısından sonra sahura kalkacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.