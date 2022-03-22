Müminleri Ramazan heyecanı sarmaya başladı. Oruç için hazırlıklar yapılmaya başlarken tatlı bir heyecan sardı. Özel yemek tarifleri ile iftarlara hazırlıklar yapılırken ibadetler huzur içinde yapılır, manevi ortam zenginleşiyor. Ramazan ne zaman? 2022 Oruç Ramazan ne zaman başlıyor?

2022 Ramazan:

Başladığı akşam: 2 Nisan, Cumartesi

Bittiği akşam: 2 Mayıs, Pazartesi

Şafaktan gün batımına kadar oruç tutmak; akut veya kronik hastalığı olan, seyahat eden, aşırı yaşlı, emziren, hamile, şeker hastası ve ergenliğe girmemiş olan kişiler dışında tüm Müslümanlar için farzdır (zorunludur).[4] Şafak öncesi yemeğe sahur, orucun bozulduğu akşam yemeğine ise iftar denir.

Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.