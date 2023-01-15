XXI. Dönem Kırşehir Milletvekilliği ile 57. T.C. Hükümet'inde denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Bakanlığının icraatları arasında; İstanbul ve Çanakkale boğazlarının gemi geçiş güvenliğini sağlamayı amaçlayan "Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" bulunuyor. Peki, Ramazan Mirzaoğlu kimdir? Ramazan Mirzaoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Mirzaoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Master, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora derecesi aldı. Peki, Ramazan Mirzaoğlu kimdir? Ramazan Mirzaoğlu kaç yaşında, nereli? Ramazan Mirzaoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZAN MİRZAOĞLU KİMDİR?

Ramazan Mirzaoğlu (d. 1945; Kaman, Kırşehir), Türk siyasetçidir.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Master, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kimya Bölümü Başkanlığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. XXI. Dönem Kırşehir Milletvekilliği ile 57. T.C. Hükümet'inde denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Bakanlığının icraatları arasında; İstanbul ve Çanakkale boğazlarının gemi geçiş güvenliğini sağlamayı amaçlayan "Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.