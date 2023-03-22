Milletce 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek günlerde sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza değerli ve anlamlı mesajlar göndererek onların Ramazan ayını kutlayabiliriz. Sizler için en güzel Ramazan ayı mesajları ve sözlerini derledik. Yazımızdan en güzel Ramazan mesajları, Ramazan sözleri, Ramazan ayında gönderilecek mesajlar ve sözleri paylaştık. Haberimizden tüm sözlere ulaşabilirsiniz...

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı Ramazan ayına giriyoruz. İlk sahura bu gece kalkılacak. Milyonlarca müslüman birbirlerine Ramazan ayı karşılama mesajları ve güzel sözler göndermeye başladı. Ramazan Mesajları 2023: En güzel, anlamlı, dini, resimli, kısa, uzun Ramazan mesajları ve sözleri nelerdir? Ramazan ayı mesajları ve sözleri! İşte tüm sözler...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

2023 RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLER

- Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

- Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin… Hayırlı ramazanlar.

- Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

- Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

- Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

- Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

- "Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun…

- En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

- Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile ramazan ayınız hayırlı olsun.

- Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah sevgisi ile dolu olsun mübarek Ramazanınız Kutlu olsun.

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

- Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…

- Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım.

- Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

- Sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim Ramazan Ayınız mübarek olsun.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.

- Ramzanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

- Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

- Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.

- Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI

- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız mübarek olsun.

- Dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

- Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

- Başlangıçlar Sonuçların tecelli Yeridir " Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının Kurtuluş ile Tecelli bulmasını HAK tan Dilerim.

- Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

- Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

- Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü orjinalsozler.com gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-İ Ramazan…

- " Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır)."

- Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

- Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

- "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz." (Tirmizi, Savm 82, (807)

- "Ramazanda Allah'i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez." [Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)]

- İslam'ın nurlu yüzü k?lbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, R?m?z?n-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

- "Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a 80)

- "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

- "Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü."

- Ramazan ayının hayırlara vesile olmasini dilerim…

- Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

- Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

- Allah'ım bize Ramazan orucunu hakkıyla tutmayı nasip et. Amin

- Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

- Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

- "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak."

- Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

- "Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir."

- Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

- Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan, mübarek Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

DUALI RAMAZAN MESAJLARI

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Gününüz mübarek olsun.

- Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

- Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

- 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar.

- Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

- Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

- Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar.