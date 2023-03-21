Ramazan kolisinde neler var? 2023 ramazan kolisi kaç TL?

Ramazan ayına sayılı günler kala marketlerdeki Ramazan kolisi fiyatları ve içindeki ürünleri merak edildi. Peki, bu seneki Ramazan kolisinde neler var?

2022 Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Ramazan kolisi fiyatları merak ediliyor. Bu sene Ramazan kolisi ne kadar olacağı açıklandı. Bütçeye göre belirlenen Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak.

RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Örnek Ramazan kolisi:

Ramazan Bereket Paketi İçindekler:

Pilavlık Pirinç 1 Kg

Pilavlık Bulgur 1 Kg

Ayçiçek Yağı 1 L

Makarna 500 G

Küp Şeker 750 G

Un 1 Kg

İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Tavuk Bulyon 60 G

Rize Çay 500 G

Domates Salçası 830 G

Kola Şekersiz 1 L

Çikolatalı Puding 100 G

Kolinin toplam ücreti isepaketi hazırlayan tedarikçiye göre değişkenlik göstemektedir.