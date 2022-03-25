2022 Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi fiyatları merak ediliyor. Bu sene Migros Ramazan kolisi ne kadar olacağı açıklandı. Bütçeye göre belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Ramazan kolisi fiyatları ne kadar 2022? A101, ŞOK, BİM, Migros Marketlerin Ramazan Kolisi içinde neler var, fiyatları kaç TL olacak, açıklandı mı? Ayrıntılar sizlerle...

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2022

Geçen sene ortalama 160 TL olan Ramazan kolisi bu yıl 230 TL'ye seviyelerine çıktı. Fakat bu fiyatlandırma marketten markete göre değişkenlik gösteriyor.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR?

Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2022 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Ramazan Bereket Paketi 99,90 TL

99,90 TL Migros Ramazan Lezzet Paketi 169,90 TL

169,90 TL Migros Ramazan Ziyafet Paketi 269,90 TL

A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR?

A101 Ramazan kolisi geçtiğimiz yıl 119,50 TL idi. Bu sene için güncel fiyatlar açıklanmadı.

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR?

BİM 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatlarını henüz açıklamadı.

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR?

Carrefoursa klasik ramazan kolisi: 109.90 TL

109.90 TL Carrefoursa süper ramazan kolisi: 179.90 TL

179.90 TL Carrefoursa mega ramazan kolisi: 229,90 TL

229,90 TL Carrefoursa lüks ramazan kolisi: 289.90 TL

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR?

BİM 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatını 114,90 TL olarak belirledi.

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