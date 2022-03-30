Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı Ramazan ayı gelecek. Ramazan Ayı'na az bir süre kala vatandaşlar, Ramazan'ın ilk gecesi ve ilk günü ne zaman 2022? Ramazan Ayı'nın ilk gecesi hangi gecedir? Ramazan'ın ilk günü hangi gündür? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü : 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan'ın 1. gecesi : 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece Ramazan Ayı'nın ilk günü : 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan Ayı'nın ilk gecesi : 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde tutulacaktır.

İlk 10 gün oruç günleri şöyle:

1. oruç günü : 2 Nisan Cumartesi

2. oruç günü : 3 Nisan Pazar

3. oruç günü : 4 Nisan Pazartesi

4. oruç günü : 5 Nisan Salı

5. oruç günü : 6 Nisan Çarşamba

6. oruç günü : 7 Nisan Perşembe

7. oruç günü : 8 Nisan Cuma

8. oruç günü : 9 Nisan Cumartesi

9. oruç günü : 10 Nisan Pazar

10. oruç günü : 11 Nisan Pazartesi

İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi'ye denk gelmektedir. Yani 2 Nisan günü oruçlu olacağız. Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan gününde tutacağız. Buna göre ilk sahura 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece kalkılacaktır. Yani 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece imsak vaktine kadar sahura kalkıp sahur yemeği yiyebiliriz.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

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