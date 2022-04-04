Ramazan'ın Başladığı Pakistan'da Bir Camide İftar Düzenlendi - Haberler

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Ramazan'ın Başladığı Pakistan'da Bir Camide İftar Düzenlendi

Xinhua - Gündem
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Ramazan'ın Başladığı Pakistan'da Bir Camide İftar Düzenlendi

PEŞAVER, 4 Nisan (Xinhua) — İslam dünyasının Ramazan ayını karşıladığı şu günlerde, Müslümanlar Pakistan'ın kuzetbatısındaki Peşaver kentinde bir camide oruçlarını açmak için iftar saatini bekliyor.

PEŞAVER, 4 Nisan (Xinhua) — İslam dünyasının Ramazan ayını karşıladığı şu günlerde, Müslümanlar Pakistan'ın kuzetbatısındaki Peşaver kentinde bir camide oruçlarını açmak için iftar saatini bekliyor.

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için iftar saatini bekleyen insanlar, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için bekleyenlere iftarlık hazırlayan bir kişi, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için bekleyenlere iftarlık hazırlayan bir kişi, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için iftar saatini bekleyen insanlar, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için bekleyenlere iftarlık hazırlayan bir kişi, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Ramazan'ın başlamasıyla Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide orucunu açmak için iftar saatini bekleyen çocuklar, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Xinhua / Gündem

Pakistan, 4 Nisan, İslam, Nisan, Gündem, Haberler

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