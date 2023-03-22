Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslümanlar tarafından Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi büyük bir öneme sahip olması nedeniyle araştırılmakta. İşte Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi! İlk sahur ve iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar saat kaçta? sahur vakti ve imsak saat kaçta?

Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi, oruç tutacak olan ve teravih namazına katılacak olan birçok kişi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle İlk sahur ve iftar saat kaçta? Sorusu merak edilirken, Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi! İlk sahur ve iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ilk iftar saat kaçta? sahur vakti ve imsak saat kaçta?

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 TAKVİMİ

Diyanet işleri başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile birlikte merak edilmekte olan İlk sahur ve iftar saat kaçta? Sorusu yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin sahur ve iftar saatlerine haberimiz içerisinde yer almakta olan Ramazan imsakiyesi 2023 takvimi linki üzerinden ulaşabilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 TAKVİMİ GÜNCEL

RAMAZAN İLK TERAVİH SAAT KAÇTA?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek.

RAMAZAN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak. Yani Bugün ilk teravih namazı, yatsı ezanının 20.44'te okunmasının ve yatsı namazının kılınmasının ardından kılınacak.

RAMAZAN İLK SAHUR SAAT KAÇTA 2023?

Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak.