Ramazan Hoca öldü mü? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldü, kim öldürdü?

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Peki, Ramazan Hoca öldü mü? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldü, kim öldürdü?

RAMAZAN HOCA ÖLDÜ MÜ?

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.