Ramazan Hoca nerede öldü? Ramazan Hoca nerede öldürüldü, çay ocağı nerede?

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." ifadelerini kullandı. Peki, Ramazan Hoca nerede öldü? Ramazan Hoca nerede öldürüldü, çay ocağı nerede?

RAMAZAN HOCA NEREDE ÖLDÜ?

Ramazan Hoca İstanbul'da işlettiği çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürüldü. Ramazan Hoca İstanbul'da işlettiği çay ocağı, İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa Mahallesi'ndedir. Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Fatih'teki Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi.

Ramazan Pişkin

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR?

Ramazan Pişkin 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Ramazan Pişkin, Cerrahpaşa Mahallesi'nde kendisine ait çay ocağını işletmekteydi. Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan Pişkin sosyal medya üzerinde yer almakta olan videoları ile tanınıyordu. Ramazan Pişkin, 2020 yılında haftada bir gün mezarlıklardaki ağaçları budayarak ve tespihçilere yardımcı olarak geçimini sağladığını ifade etmiştir. Ancak, 2022 yılında gözaltına alınarak Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırılmıştır.