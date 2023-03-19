Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Bu yıl Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacağı ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak ve emekli bayram ikramiyelerine zam olacak mı soruları gündeme geliyor. Peki, Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zammın ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacağını merak ediyor. Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023 ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyeleri ne kadar olacağını ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memur ve emeklilere maaş artışının yüzde 30 oranında uygulanacağını duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak. Şimdi de milyonlarca emeklinin gözü, verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL şeklinde iki ayrı ikramiye alıyor. Eğer maaşlara uygulandığı gibi ikramiyeye de yüzde 30'luk bir zam yapılırsa emeklinin bayram ikramiyesi de 1.430 TL'ye yükselecek. Emeklinin beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında.
Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zammın ardından milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerinin en az 2 bin TL olmasını beklerken konuyla ilgili AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman, "İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır" dedi.
Bu noktada AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, bayram ikramiyeleri ile değerlendirmelerde bulundu. Yayman "Bayram ikramiyelerin durumu ne olacak?" sorusuna; "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın kendisine milletimizden yönelen bu talebe karşı da olumlu bir tavır gösterecek. Ben bu çağrıları cumhurbaşkanımızın duyacağına inanıyorum. İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır." yanıtını verdi.
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