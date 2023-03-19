Bu yıl Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacağı ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak ve emekli bayram ikramiyelerine zam olacak mı soruları gündeme geliyor. Peki, Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zammın ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacağını merak ediyor. Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023 ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyeleri ne kadar olacağını ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memur ve emeklilere maaş artışının yüzde 30 oranında uygulanacağını duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak. Şimdi de milyonlarca emeklinin gözü, verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL şeklinde iki ayrı ikramiye alıyor. Eğer maaşlara uygulandığı gibi ikramiyeye de yüzde 30'luk bir zam yapılırsa emeklinin bayram ikramiyesi de 1.430 TL'ye yükselecek. Emeklinin beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zammın ardından milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerinin en az 2 bin TL olmasını beklerken konuyla ilgili AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman, "İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır" dedi.

Bu noktada AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman, bayram ikramiyeleri ile değerlendirmelerde bulundu. Yayman "Bayram ikramiyelerin durumu ne olacak?" sorusuna; "Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın kendisine milletimizden yönelen bu talebe karşı da olumlu bir tavır gösterecek. Ben bu çağrıları cumhurbaşkanımızın duyacağına inanıyorum. İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır." yanıtını verdi.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ