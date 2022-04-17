Ramazan davulcusuna sürpriz yapıp, sahur vakti halay çektiler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir grup vatandaş, Ramazan davulcusuna sahur vakti sürpriz yapıp birlikte halay çekti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi İbniselim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her gece söylediği maniler ile kendilerini sahur için uyandıran Ramazan davulcusu Furkan Kaynar'a sürpriz yaptı. Gençler, Ramazan davulcusu Kaynar'ın yanına gelerek davul eşliğinde halay çekmeye başladı. Dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çeken gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Kendisine yapılan bu sürpriz karşılığında şaşkınlığını gizlemeyen Ramazan davulcusu Furkan Kaynar, "Her gece sahur vakti, mahalle sakinlerini uyandırmak için maniler söyleyerek davul çalıyordum. Bu gece hem zurnacı bulup hem de toplanıp halay çekerek beni yalnız bırakmayan tüm mahalleye teşekkür ediyorum" dedi.