Ramazan Ayı'nın başlamasına kısa bir süre vatandaşlar yeni gelişmeleri merak etmeye başladı. Sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Ramazan'da spor salonları kapanacak mı, oldu. Peki, Ramazan'da spor salonları kapanacak mı?

RAMAZAN'DA SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Ramazan'da spor salonlarının faaliyetlerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda yayınlanacaktır. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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