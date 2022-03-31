Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalınmasını yasakladıklarını açıkladı. Gürültü kirliliği sebebi ile gelen yasak hakkında açıklama yapan Talas Belediyesi kararın Talas Kaymakamlığı ile ortak alındığını bildirdi. Ramazan'da davul çalınacak mı? Ramazan davulu yasak mı?

RAMAZAN'DA DAVUL ÇALINACAK MI?

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalınmasını yasakladıklarını açıkladı. Gürültü kirliliği sebebi ile gelen yasak hakkında açıklama yapan Talas Belediyesi kararın Talas Kaymakamlığı ile ortak alındığını bildirdi.

İddiaların ortaya çıkması ile birlikte gündem haline gelen olay hakkında Talas Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Talas Kaymakamlığı ve Belediyemizin aldığı karar çerçevesince ilçemizde Ramazan davulu çalınmasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadelerine yer verildi.

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