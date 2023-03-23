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Ramazan'da baş ağrısı neden olur?

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Ramazan'da baş ağrısı neden olur?

Ramazan'da baş ağrısı neden olur sorusu Ramazan başlamasıyla merak edildi. Peki, Ramazan'da baş ağrısı neden olur? İşte detaylar…

Ramazan'da oruç tutanların pek çoğu baş aürısı şiakyeti yaşıyor. Bu durumun sebebini merak edenler ise Ramazan'da baş ağrısı neden olur, sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Ramazan'da baş ağrısı neden olur?

RAMAZAN'DA BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Ramazan'da oruca bağlı olarak baş ağrısı oluşabilir Bu etkenler:

Açlık

Sıvı Kaybı

Sigara Bağımlılığı

Uyku Düzeninin Bozulması

Psikolojik Nedenler

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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