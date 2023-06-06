Ramazan Cüneyt Erenoğlu kimdir? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu kaç yaşında, nereli?

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RAMAZAN CÜNEYT ERENOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Çanakkale'de doğan Profesör R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Cumhuriyet İlkokulu, Çanakkale Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'ndeki eğitimlerinden sonra, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği Bölümü'nü 1999 yılında dereceyle tamamladı.

Erenoğlu, 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 2009'da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2003 yılında YTÜ Jeodezi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik kariyerine, master ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak devam etti. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna ataması yapıldı. 2017'de Doçent unvanını aldı. 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalında Profesör oldu.

2012-2023 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılıkları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Senato Üyeliği, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik gibi çok sayıda yönetim görevlerinde bulundu. R. Cüneyt Erenoğlu, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü olup ve Ekim 2017'den beri bu görevi yürütmektedir.

Çeşitli ulusal ve uluslararası mühendislik birliklerinde üyelikleri bulunan Profesör R. Cüneyt Erenoğlu'nun 235 makale ve bildirisi bulunmaktadır. Çeşitli ölçekteki 41 adet araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır.

R. Cüneyt Erenoğlu, öğretim üyesi Oya Erenoğlu ile evlidir. 2019 yılında doğmuş olan Mert isimli ve 2021 yılında doğmuş olan Berk isimli iki oğlu vardır.