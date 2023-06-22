Ramazan Can kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ramazan Can ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ramazan Can kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ramazan Can ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Ramazan Can kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

RAMAZAN CAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1970 Kırıkkale doğumlu Can, avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.Serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AK PARTİ Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı; Denizcilik İşletmeleri AŞ Denetim Kurulu, Fintek AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Telekom AŞ Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

22, 24, 25 ve 26. Dönemde Kırıkkale Milletvekili seçildi. TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı, Dilekçe Komisyonu Kâtip Üyesi ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Can, evli ve 4 çocuk babasıdır.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.