Ramazan Burak Telli: Yatırımlarınızı profesyonellere danışarak yönetin

Küresel ekonomik krizin tetiklediği enflasyonist ortamda vatandaşlar para biriktirmekte zorlanıyor. Elinde birikimi olanlar ise paralarının değerini korumak için alternatifler arıyor. Türkiye'nin en etkili girişimcilerinden, Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören Avrupa Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ellerinde kalan sınırlı paralarla yatırım yapmaya çalıştıklarını vurgulayan başarılı iş insanı, profesyonel danışmanlık alarak ve sepet yaparak riskleri azaltma tavsiyesinde bulundu.

YATIRIM ARACI BEKLEME SÜRESİNE GÖRE SEÇİLMELİ

Tasarruf edilen parayı artırmak için birden fazla yöntemin olduğuna dikkat çeken Ramazan Burak Telli, "İçinde bulunduğumuz ortamda en mantıklı yatırım araçları finansal yatırımlar" dedi. Telli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda dünyanın dijitalleşmesi ile birlikte daha çok kişinin ilgisini çeken ve çok daha kolay ulaşılabilir hale gelen finansal piyasalar, büyük küçük tüm yatırımcılara kâr elde etme fırsatı sunuyor. Burada püf noktası; bekleme süresine göre doğru yatırım aracını seçmek."

BİRDEN FAZLA ENSTRÜMANLA OLASI RİSKLERİ AZALTABİLİRSİNİZ

Tahvilden bonoya, yatırım fonlarından hisse senetlerine VİOP'tan Euroband ve Forex'e birçok enstrümanın olduğunu belirten girişimci, para piyasalarının acemiliğe gelmeyeceğinin altını çizip profesyonel danışmanlık almanın önemine dikkat çekti: "Para piyasaları hem ekonomik gündemi hem de siyasi gelişmeleri takip etmeyi gerektiriyor. Bunun yanında ekonomik okur yazarlık da çok önemli. Bunlar için gerekli bilgi, tecrübe ve zamanınız yoksa profesyonel destek almak en doğru karar olacaktır. Burada yatırımları birden farklı enstrümanda değerlendirmek de olası riskleri azaltmak adına hayati önem taşıyor."