Ramazan Bingöl kimdir? Ramazan Bingöl nereli, kaç yaşında?

BİNGÖL (Haberler.com) - Aslen Şanlıurfalı olan ve iş hayatındaki başarılarıyla tanınan Ramazan Bingöl, TÜRES derneğinin kurucusu ve genel başkanlığını yapıyor. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Ramazan Bingöl, aynı zamanda MÜSİAD yönetim kurulu asil üyelerindendir…

RAMAZAN BİNGÖL KİMDİR?

1967 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Bingöl ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Bingöl halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim hayatını sürdürmektedir.

İş hayatında, ortaklığını ve yöneticiliğini sürdürdüğü aile şirketinde 20 yıl boyunca çalışmış, 2008 yılında da ticari hayatına yeni bir rota çizerek kendi ismiyle markalaşma yoluna gitmiştir. Ramazan Bingöl şu anda RB Grup bünyesinde farklı birkaç marka, bu markaların şubeleri ve franchise işletmeleri ile birlikte özellikle gıda sektöründe önemli bir bilinirliğe ulaşmış, yüzlerce çalışanı bulunan bir grup haline gelmiştir.

İş hayatının dışında sivil toplum hayatında da aktif olan Ramazan Bingöl, kurucuları arasında bulunduğu TÜRES'i kurucu başkan olarak (Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) bir grup girişimci iş adamıyla birlikte kurmuş, Türkiye'de ve yurtdışında onlarca temsilcilik ve yüzlerce üyesi bulunan; Yeme İçme, Restorancılık, Gıda ve Turizm gibi alanlarda söz sahibi bir sivil toplum örgütünü Türkiye'ye kazandırmıştır. Ramazan Bingöl halen, yeni unvanıyla Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES)'nin Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bunun yanında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nin de yönetim kurulu asil üyesidir.

Hayatının her döneminde sivil toplumun merkezinde bulunan Ramazan Bingöl bir dönem Türk Mutfak Vakfı Başkanlığı, İstanbul Esenler İl Genel Meclis Üyeliği, Edim Başkan Yardımcılığı, Mega Center Yönetim Kurulu Üyeliği, Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu üyeliği, Bayrampaşa Kızılay Şubesi Başkanlığı, Tüm Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcılığı, Gıda Dernekleri Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Şuan aktif olarak MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Şurası Gastronomi Komisyonu Üyeliği, MÜSİAD Türk Mutfağı ve Gastro Ekonomi Komite Başkanlığı, İTO Lokanta ve Kafeleri Temsilen Meclis Üyeliği, TOBB Gıda Meclisinde Restoran-Lokantacıları Temsilen Meclis Üyeliği, Trabzon Dünya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

Bir iş adamının sadece ticaretle uğraşmaması gerektiğine, zamanının ve tecrübesinin zekâtı olarak da ülkesine manevi katkı sağlaması gerektiğine inanan Ramazan Bingöl, 2005 yılında "Restoran İşletmeciliği - Restoranlar ve Lokantalar Nasıl Yönetilir?" kitabını (7 baskı) ve 2013 yılında "Restoran İşletmeciliğinde İşçi İşveren İlişkileri" (2 Baskı) kitabını kaleme almıştır. Son olarak 2016 yılında "Ramazan Bingöl Mutfağından Tarifler" kitabı ile işletmesinde sunduğu enfes lezzetlerin tarifleri hem günümüz hem de gelecek nesillerin istifade edebileceği bir esere dönüşmüştür.

Türk medyasının önemli ve köklü gazeteleri olan Star, Yeni Şafak, Akşam Gazetelerinde yıllarca köşe yazıları kaleme almıştır. Skylife ve Anadolu Jet Dergilerinin gastronomi sayfalarının yazarlığını yapmış ve İTO Gazetesinde de yine köşe yazarlığı yapmış olan Ramazan Bingöl hayatını Türk mutfağını, gelenek ve göreneklerini, bu kadim ve bereketli toprakların eşsiz ve benzersiz kültürünü sonraki kuşaklara aktarmaya adamıştır. Ramazan Bingöl evli ve 4 çocuk babasıdır.

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