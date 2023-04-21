Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Ramazan Bayramında oruç tutmak günah mı? Diyanet açıkladı!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Sorusu gündeme geldi. Oruç ibadetinin Ramazan Bayramında gerçekleştirip, gerçekleştirilmeyeceğine dair merak edilen detayları vatandaşlar internet üzerinde Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Sorusu ile araştırmakta. Peki, Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Ramazan Bayramında oruç tutmak günah mı?

Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Ramazan ayının sonuna gelmemiz ile birlikte Ramazan Bayramı'nda tutamadığı oruçları kapatmak için oruç tutmayı düşünen vatandaşlar Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramında oruç tutulur mu? Ramazan Bayramında oruç tutmak günah mı? İşte bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.