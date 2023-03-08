Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Şaban ayının sona ermesinin ardından gözler mübarek Ramazan ayına çevrilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayına çevrildi. Peki, Ramazan bayramı ne zaman kutlanacak? Ramazan Bayramı tatil kaç gün olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Üç aylar Recep ayının girmesiyle başladı. Şaban ayının sona ermesinin ardından gözler mübarek Ramazan ayına çevrilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayına çevrildi. Ramazan bu sene 23 Mart tarihinde başlayacak. Peki, Ramazanbayramı ne zaman kutlanacak? Ramazan Bayramı tatil kaç gün olacak? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Bu sene Ramazan 23 Marta başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazanın son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelecek. Bayram ise cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 4 gün olması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama resmi kurumlarca henüz yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılırsa haberimizde yer vereceğiz.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.