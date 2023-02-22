Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?

2023 ramazan bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi açıklandı mı?

İslamiyet'te önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde aynı günde farklı saatlerde oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayından sonra ise bayram ile bu ayın bitişi kutlanır. Vatandaşlar Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak etme başladı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Yayımlanan takvime göre 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Yani, ilk oruç, 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece tutulacak ve sahura kalkılacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili:6 Mart Pazartesi

Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe