Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?
İslamiyet'te önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Dünyanın her yerinde aynı günde farklı saatlerde oruç ibadeti gerçekleştirilir. Ramazan ayından sonra ise bayram ile bu ayın bitişi kutlanır. Vatandaşlar Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak etme başladı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
Yayımlanan takvime göre 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Yani, ilk oruç, 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece tutulacak ve sahura kalkılacak.
Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma 2023 gününde başlayacak ve 23 Nisan Pazar 2023 gününde bitecek.
23 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili
2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
Berat Kandili:6 Mart Pazartesi
Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı
Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi
Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı
Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe