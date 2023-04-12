Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala bayramın hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Ramazan bayram tatilinin ne zaman başladığı merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramı hicretin ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala bayram tatilinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Ramazan bayramına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayram tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir.