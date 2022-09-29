Ramazan Bayramı ne zaman 2023? 2023 Ramazan bayramı hangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor 2023? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Her yıl olduğu gibi bu yılda dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. Vatandaşların gün saydığı bayramlardan biri olarak yer alıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu da merak konusu. Ramazan Bayramı ne zaman 2023? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor 2023? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?