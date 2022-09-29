Ramazan Bayramı ne zaman 2023? 2023 Ramazan bayramı hangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor 2023? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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Her yıl olduğu gibi bu yılda dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı heyecanla bekleniyor. Vatandaşların gün saydığı bayramlardan biri olarak yer alıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu da merak konusu. Ramazan Bayramı ne zaman 2023? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor 2023? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Sorusu vatandaşın sıklıkla arama motorlarında araştırdığı sorulardan bir tanesi.Müslüman aleminin en önemli aylarından biri olan Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu gündemde yer alıyor. Haberler.com aracılığıyla merak ettiklerinize yanıt hazırlıyoruz. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2023? 2023 Ramazan bayramıhangi tarihte? Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor 2023? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 yılında Ramazan Ayı 23 Mart tarihinde başlıyor ve 20 Nisan günü sona eriyor.
Ramazan Bayramı ise 2023 yılında 21 Nisan tarihinde kutlanacak.
Kadir Gecesi : 17 Nisan
Ramazan Bayramı arifesi: 20 Nisan
Ramazan Bayramı 1.gün: 21 Nisan
Ramazan Bayramı 2.gün: 22 Nisan
Ramazan Bayramı 3.gün: 23 Nisan