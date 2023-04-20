Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar teşrik tekbiri getirilecek mi merak etti. Normalde Kurban Bayramı'nda edilen teşrik tekbirleri Ramazan bayramı için de geçerli mi merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda tekbir getiriliyor mu? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi, sadece Kurban Bayramı'nda mı getiriliyor? İşte detaylar...

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Ramazan Bayramı'nda tekbir ne zaman çıkar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı ile başlayan tekbirler her farz namazın ardından bayram boyunca getirilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı'nda tekbir getiriliyor mu? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi, sadece Kurban Bayramı'nda mı getiriliyor? İşte bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).