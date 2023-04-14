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Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, ne zaman? Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, ne zaman? Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

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Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşları sevindiren haberin ardından ise arama motorlarında Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, ne zaman? Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz? soruları aratıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayramda İzmir, Ankara ve İstanbul'da da toplu taşımadan ücret alınmayacak. Vatandaşlar ise konu ile ilgili arama motorlarında Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi, ne zaman? Ramazan Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz? sorularını araştırdı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayramda İzmir, Ankara ve İstanbul'da da toplu taşımadan ücret alınmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz. Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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