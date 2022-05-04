Ramazan Bayramı'nda 'Lunapark Çocukların Dünyası'na yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramazan Bayramı'nda 'Lunapark Çocukların Dünyası'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Genel
 - Güncelleme:

Ramazan Bayramı'nda 'Lunapark Çocukların Dünyası'na yoğun ilgi Keçiören Belediyesi'nin çocuklar için hizmete sunduğu "Lunapark Çocukların Dünyası" Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.

Ramazan Bayramı'nda 'Lunapark Çocukların Dünyası'na yoğun ilgi

ANKARA - Keçiören Belediyesi'nin çocuklar için hizmete sunduğu "Lunapark Çocukların Dünyası" Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.

Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen ve bayram boyunca ücretsiz hizmet veren 'Lunapark Çocukların Dünyası' yoğun ilgi görüyor. 4-8 yaş grubuna hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.

Lunaparkın bayram hediyesi olarak bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Rengarenk oyuncakların yer aldığı Lunaparkımızda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title