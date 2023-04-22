Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili 3 gün mü 4 gün mü?
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Ramazan Bayramının başlamasıyla tatilin kaç gün süreceği araştırılmakta. Ramazan bayram tatilinin kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili 3 gün mü 4 gün mü? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Ayının başlamasıyla tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ramazan bayramının kaç gün olduğu araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili 3 gün mü 4 gün mü? Detaylar haberimizde...
2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir.