Ramazan Bayramının başlamasıyla tatilin kaç gün süreceği araştırılmakta. Ramazan bayram tatilinin kaç gün olduğu merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili 3 gün mü 4 gün mü? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Ayının başlamasıyla tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ramazan bayramının kaç gün olduğu araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı kaç gün? Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili 3 gün mü 4 gün mü? Detaylar haberimizde...

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir.